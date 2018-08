Donald Trump: 'Helburua bete dugu'

Donald Trump AEBko presidenteak larunbat goizaldean Siriako Gobernuaren instalazioen aurka egindako erasoan emandako laguntza eskertu die Frantziari eta Erresuma Batuari, eta "helburua bete" dutela aldarrikatu du du Twitterren.

"Bikain egindako erasoa izan da. Eskerrik asko Frantziari eta Erresuma Batuari erakutsitako jakinduriagatik eta haien armada paregabeen botereagatik. Ezinezkoa da emaitza hobea lortzea. "Helburua bete dugu", txiokatu du.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!