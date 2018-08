Trump anunciará hoy su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado que será este mismo martes a las 14:00 horas (20:00, hora en Euskadi) cuando anuncie su decisión sobre la posible salida de su país del acuerdo nuclear suscrito en 2015 con Irán por las principales potencias mundiales.

"Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de Irán mañana desde la Casa Blanca a las 14:00 horas", ha informado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

El conocido como Grupo 5+1 -integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- firmó el 14 de julio de 2015 con Irán el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) para restringir su programa nuclear a cambio de levantar las sanciones económicas vigentes desde hace años.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.