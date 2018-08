Gaur iragarriko du bere erabakia Trumpek Irango itun nuklearraren inguruan

Donald Trump presidente estatubatuarrak iragarri du gaur, asteartea, bertan jakinaraziko duela (14:00etan han, eta 20:00etan, Euskadin) Iranekin eta munduko potentzia nagusiekin 2015ean sinatutako itun nuklearraren inguruan zein erabaki hartuko duen.

"Nire erabakia Iranen Itunaren inguruan bihar iragarriko dut Etxe Zurian, 14:00etan", esan du Trumpek bere Twitter kontutik.

Estatu Batuek, Errusiak, Txinak, Frantziak, Erresuma Batuak eta Alemaniak sinatu zuten Ituna Iranekin, 2015eko uztailak 14an, arma nuklearrak garatzeko plana mugatzeko, urte batzuk lehenago ezarri zizkioten zigor ekonomikoak kentzearen truke.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.