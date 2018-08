Irlanda dice 'sí' en el referéndum sobre la reforma del aborto

Irlanda ha aceptado reformar la Constitución para liberalizar la legislación vigente, una de las más restrictivas y controvertidas de Europa, en el referéndum sobre el aborto celebrado ayer, en la que la alta participación ha resultado clave para la rotunda victoria del "sí", según los primeros resultados oficiales.

Con una participación del 64,9 %, una vez escrutados los votos en 31 de las 40 circunscripciones de Irlanda, queda confirmada la victoria arrolladora del ‘Sí’ a la liberalización del aborto, con un 68 % de votos a favor y un 32 % en contra. Los irlandeses han respaldado la propuesta del Gobierno del partido Fine Gael, cuya reforma abriría la puerta a las terminaciones del embarazo sin restricciones durante las primeras doce semanas de gestación.

El resultado ha sido especialmente claro en Dublín Centro, donde el 'Sí' se ha impuesto por un 76,51 %.

El primer ministro Leo Varadkar ha destacado que Irlanda tendrá "una consticución moderna para un país moderno" y que el resultado supone una "revolución silenciosa". La nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo podría estar en vigor a finales de este año.

También se ha dirigido a los votantes del 'No', a los que les ha dicho que Irlanda "es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral".

El ministro de Sanidad, el democristiano Simon Harris -uno de los grandes impulsores del cambio-, con los datos de los primeros sondeos, ha confiado en que Irlanda será "un país más compasivo, más bondadoso y respetuoso".

¿ will sleep tonight in the hope of waking up to a country that is more compassionate, more caring and more respectful. It has been an honour to be on this journey with you and to work #togetherforyes . See you all tomorrow!