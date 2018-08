Abortuaren legea erreformatzearen alde agertu da Irlanda

Abortuaren legea erreformatu edo ez erabakitzeko, erreferenduma egin zuten ostiralean Irlandan, eta behin betiko emaitzen zain, baina lehenengo datu ofizialen arabera, gehiengo zabala baiezkoaren alde agertu da. Irlandako legedia Europako murriztaileetakoa da gai horretan.

% 64,9ko parte-hartzearekin, behin 40 barrutietatik 31 zenbatuta, abortoaren liberalizazioaren aldekoen garaipen argia baieztatuta geratu da. Baietzak botoen % 68 lortu ditu, eta ezezkoak % 31. Fine Gael alderdiaren Gobernuak egindako proposamena babestu dute irlandarrek. Legea erreformatu nahi dute, abortua murrizketarik gabe zabaltzeko haurdunaldien lehenengo hamabi asteetan.

Dublin Erdialdean bereziki argia izan da emaitza. Baietzak % 76,51 lortu du hiriburuan.

Leo Varadkar lehen mimnistroak nabarmendu duenez, Irlandak "konstituzio moderno bat izango du, herrialde moderno batentzat", eta emaitza "iraultza isil bat" izan da. Abortu lege berria urte bukaeran egon liteke prest.

Ezetzaren aldekoei ere zuzendu zaie, esanez Irlanda "aurreko asteko herrialde bera dela, baina apur bat atseginagoa, apur bat toletanteagoa eta apur bat moralagoa".

Simon Harris Osasun ministro demokristaua da abortuaren legedia erreformatzearen aldeko kanpaina egin duenetako bat. Bart, galdeketen berri izan orduko, pozik agertu da, eta hemendik aurrera Irlanda "eskuzabalagoa, hobeagoa eta abegitsuagoa" izango dela esan du.

¿ will sleep tonight in the hope of waking up to a country that is more compassionate, more caring and more respectful. It has been an honour to be on this journey with you and to work #togetherforyes . See you all tomorrow!