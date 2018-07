Trump presiona a los socios de la OTAN para elevar el gasto militar al 4 %

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado a sus colegas de la OTAN para elevar el objetivo de gasto militar al 4 %, y no contento con eso ha lanzado duras críticas contra aquellos aliados que no cumplen aún el objetivo del 2 %, sobre todo Alemania. El político ha llegado a llamar "morosos" a esos países.

Según Trump, Alemania destina solo algo más del 1 % del PIB al gasto militar, mientras que Estados Unidos aportó en 2017 el 3,57 %, según los datos de la Alianza.

Ante ello, los socios han aguantado el chaparrón y el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha recordado que el objetivo de gasto sigue siendo el 2 % del PIB para 2024, es decir, el porcentaje acordado en la cumbre de Gales de 2014.

Al término de la reunión, Trump ha dejado un nuevo recado en su cuenta oficial de Twitter en el que se reafirma en sus críticas a Alemania y exige a sus socios que cumplan con su objetivo de gasto inmediatamente y no en el plazo acordado.

"¿Qué tiene de bueno la OTAN si Alemania está pagando miles de millones de dólares a Rusia por el gas y la energía? ¿Por qué solo 5 de 29 países han cumplido sus compromisos? Estados Unidos está pagando la protección a Europa y luego pierde miles de millones en comercio. Deben pagar el 2 % del PIB inmediatamente, no en 2025", publicó anoche en su perfil de la red social. Esta mañana ha realizado similares declaraciones:

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!