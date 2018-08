Gastu militarra % 4ra igotzeko presio egin die Trumpek NATOko kideei

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak kritika, gaitzespen eta eskaerez bete du Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundeak (NATO) Bruselan egiten ari den goi bileraren lehen eguna. Kideei euren Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 4 gastu militarrera bidera ditzaten eskatu die, eta harago jota, adierazpen gogorrak egin ditu % 2ra heltzen ez diren aliatuen kontra, batez ere Alemaniaren aurka. "Berankorrak" izatea egotzi die.

Trumpen hitzetan, Alemaniak BPGaren % 1 baino gutxiago bideratzen du gastu militarrera; AEBk, aldiz, % 3,57 gastatu dute, Erakundeak emandako datuen arabera.

Kritikok entzun bai, baina asaldatu gabe eutsi diote aliatuek. Jens Stoltenberg NATOko idazkari nagusiak gogorarazi duenez, 2014an Galeseko bileran 2024ko helburua %2koa da.

Batzarra amaitutakoan, gastua igotzeko eskaerei eta Alemaniaren kontrako kritikei eutsi die Trumpek Twitteren duen kontuan:

"Zein onura du NATOk Alemaniak milioika dolar ordaintzen badizkio Errusiari gasa eta energiaren truke? 29 herrialdeetatik zergatik 5ek bakarrik bete dituzte helburuak? AEB Europaren babesa ordaintzen ari dira, eta gero milioika dolar galtzen ari da merkataritzan. Barne Produktu Gordinaren % 2 ordaindu behar dute, berehala, ez 2025ean", idatzi du bart Aliantzako kideekin afaltzera joan baino lehen. Gaur goizean ere antzeko mezuak bota ditu:

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!