Al menos dos muertos y 13 heridos en un tiroteo en un restaurante en Toronto

Al menos dos personas han fallecido y otras 13 han resultado heridas en un tiroteo registrado esta noche en un restaurante de Toronto (Canadá). Uno de los fallecidos es el presunto autor de los disparos, ha informado la policía local.

"14 víctimas recibieron disparos con un arma de fuego. Una mujer adulta ha muerto", ha indicado la Policía en Twitter, al citar al jefe policial de localidad, Mark Saudenrs, que se encuentra en el lugar de los hechos.

La Policía ha añadido que uno de los heridos es una chica joven que se encuentra en estado crítico y que "el sospechoso está muerto", en alusión al autor de los disparos.

La unidad de homicidios está investigando lo sucedido.

Toronto Police Homicide are lead investigators in Danforth Av shooting.14 victims shot. 1 female died. Young girl is critical. Witnesses call police directly during night Sunday-Monday at 416-808-5504. Daytime Homicide 416-808-7400. Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286