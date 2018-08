Internacional

Ben Ali, en Arabia Saudí

Fued Mebaza, nombrado presidente interino de Túnez

Redacción

15/01/2011

El Consejo Constitucional elige al presidente del parlamento en lugar del hasta ahora primer ministro Mohamed Ghannouchi, que anoche asumió el poder. Las elecciones serán en un plazo de 60 días.

El presidente del Parlamento, Fued Mebaza, ha sido proclamado este sabado presidente interino de Túnez por el Consejo en lugar del primer ministro Mohamed Ganuchi, que anoche asumió el poder y se comprometió a realizar reformas, ha anunciado la agencia oficial TAP.



Asimismo, los miembros del Consejo han decido convocar elecciones en un plazo de 60 de días, según informan Reuters y la agencia France Press.



El expresidente tunecino, Zine El Abidine Ben Alí se encuentra en a Jeddah (Arabia Saudí) tras verse forzado a huir ayer a la tarde del país magrebí por el agravamiento de las revueltas callejeras que exigían su dimisión, ha informado la Casa Real saudí en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticia SPA.

En la nota, el Gobierno saudí dice que debido a las excepcionales circunstancias que vive el pueblo de Túnez, "han recibido en su país a Ben Alí y a su familia".

El primer ministro, Mohamed Ghannouchi, asumió ayer la Presidencia interina después de que presidente, Ben Alí, hubiera sido declarado "temporalmente incapaz" de ejercer el cargo.

La televisión estatal anunció que Ghannouchi permanecería en la Presidencia hasta la celebración de elecciones. El nuevo mandatario aseguró en su mensaje que respetaría la Constitución y restauraría la estabilidad.

"Me comprometo a respetar la Constitución y a poner en marcha todas las reformas sociales y políticas que han sido anunciadas en colaboración con los partidos políticos y los actores de la sociedad civil", afirmó.

Vecinos de la ciudad de Túnez han asegurado esta mañana que patrullas del Ejército merodean por los barrios de la capital tunecina para evitar que actúen los saqueadores y las bandas violentas.

Exteriores recomienda no viajar a Túnez

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado que no se viaje a este país por el momento y ha aconsejado a los españoles que residen en él que no salgan de sus domicilios u hoteles.



La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha informado esta noche de que los alrededor de mil ciudadanos españoles que están en Túnez, entre residentes y turistas, se encuentran bien y no está planeado evacuarlos al no haber por el momento riesgo para su integridad física.