Internacional

Reacciones en Europa

Merkel, Sarkozy y Cameron piden elecciones libres en Egipto

Redacción

29/01/2011

Cientos de personas se manifiestan ante las embajadas egipcias de las principales ciudades europeas contra el régimen del todavía presidente Hosni Mubarak.

La canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro británico, David Cameron, han instado en una declaración conjunta al presidente egipcio, Hosni Mubarak, a celebrar elecciones "libres y justas" y un gobierno más "incluyente".

"Hacemos un llamamiento al presidente Mubarak para evitar a toda costa el uso de la violencia contra los civiles desarmados e invitamos a los manifestantes a ejercer su derecho con toda tranquilidad", indican los mandatarios europeos.

El objetivo debería ser, explican, "atender las legítimas reivindicaciones del pueblo egipcio, de un futuro mejor y más justo". Para ello, instan a Mubrak a "iniciar un proceso de cambio que se plasme en un gobierno más representativo y en unas elecciones y libres y justas".

Manifestaciones ante las embajadas

Cientos de personas se han manifestado este sábado ante las embajadas de Egipto en Londres, Washington o París y ante la sede de la ONU en solidaridad con la revuelta de la población egipcia contra el régimen del presidente Hosni Mubarak.

Una de las concentraciones más multitudinarias ha sido la de Londres, donde se han distinguido, sin embargo, las diferencias entre la oposición laica y la islamista, ya que estos últimos han pedido la instauración de un régimen islámico conforme a los preceptos de la sharia.

"Mubarak no, Islam sí" o "Alá, llévate al faraón Mubarak" eran algunas de las consignas que coreaban los islamistas, mientras que los laicos se esforzaban por diferenciarse de ellos. "No tenemos nada que ver con esa manifestación (...). Alimenta los miedos occidentales y esa es la excusa del Gobierno para no hacer cambios", se lamentaba un manifestante.