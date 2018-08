Internacional

El Ejército de Egipto pide poner fin a la revuelta

02/02/2011

Pese a que Mubarak no ha dimitido, como le reclama la sociedad egipcia, la Armada ha dado por bueno su anuncio de no presentarse a las elecciones. La oposición pide no cesar las protestas.

Olatz Simón: 'Mubarak no dimite y no huirá' Mikel Ayestarán: 'Los militares se limitan a controlar, no tratan de restablecer la… El Ejército de Egipto ha dado por buena la decisión del presidente dictatorial Hosni Mubarak, quien ayer anunció que no se presentará a las elecciones, aunque no dimitió, y ha pedido a los egipcios que vuelvan a sus casas, tras una semana de protestas contra el régimen. "Es posible que vivamos una vida normal, es posible para los nietos de los faraones y los constructores de las Pirámides superar las dificultades y lograr la seguridad", ha afirmado el portavoz castrense en un comunicado leído por televisión. El Ejército ha asegurado que hace este llamamiento para poner fin a esta revuelta popular sin precedentes "no con el poder de la fuerza, sino con su amor a Egipto". No es la primera vez que los militares se dirigen al pueblo, que aplaudió la llegada de los soldados. Hace dos días, el Ejército ya anunció que no actuaría contra los manifestantes. La oposición insta a seguir con las protestas En el lado contrario de la balanza, la oposición ha hecho saber que no habrá diálogo con el vicepresidente Omar Suleimán hasta que Mubarak presente su dimisión y ha pedido a los manifestantes que prosigan las protestas. Por otra parte, el presidente del Parlamento egipcio ha señalado que quiere que las reformas constitucionales planteadas anoche por Mubarak, entre ellas la limitación del número de mandatos del presidente, estén completadas en menos de dos meses y medio, según ha informado la televisión estatal. La revuelta popular que sacude Egipto se ha saldado con una treintena de muertos y más de 1.500 heridos y ha obligado a Mubarak a nombrar un nuevo Gobierno y asegurar que no se presentará a la reelección. Las protestas contra el régimen, que comenzaron hace una semana, se recrudecieron el pasado viernes, cuando las autoridades egipcias se vieron forzadas a decretar el toque de queda y sacar al Ejército a las calles.



