Internacional

Reunión de urgencia

La ONU pide 'acciones concretas' en relación a Libia

Redacción

25/02/2011

- Gadafi pide a los libios que aplasten los intentos de derrocarle.



- Las fuerzas de Gadafi disparan con fuego real contra manifestantes en Trípoli.



- La UE y EE. UU. impondrán sanciones contra Libia.





El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia para tratar la situación en Libia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte acciones concretas de cara a detener el derramamiento de sangre en el país magrebí.

"Las próximas horas y días serán decisivas para el futuro de Libia, así como para toda la región", ha dicho el máximo responsable de la ONU, además de informar de que el número de muertos en Libia puede alcanzar el millar.

Ban ha afirmado que la primera obligación de la comunidad internacional es hacer "todo lo posible para garantizar la protección inmediata de los civiles en un riesgo demostrable".

Ban ha pedido al Consejo de Seguridad que considerara "un amplio abanico de acciones" con respeto a Libia. Entre ellas, sanciones económicas como la congelación de bienes, la prohibición de viajar a los jerarcas del régimen libio o el embargo de armas.

Por otro lado, la Unión Europea (UE) ha acordado un nuevo paquete de sancionescontra Libia, entre las que destaca un embargo total armamentístico yla congelación de los bienes del clan Gadafi en territorio comunitario,ha informado el Ejecutivo Alemán.

Según el Ministerio de AsuntosExteriores germano, la medida de castigo ha sido consensuada hoy entrelos Veintisiete y será sancionada formalmente a principios de la semanaque viene.



El Gobierno de EE. UU. también impondrá sancionesunilaterales contra Libia, y buscará coordinar sancionesinternacionales, ante el uso de la violencia por parte del régimen deMuamar el Gadafi, ha anunciado la Casa Blanca.



Fuego real contra manifestantes



Las fuerzas leales a Muamar Gadafi están disparando con fuego real contra los manifestantes antigubernamentales en Trípoli e incluso han detenido a algunos de ellos, según informa el Movimiento de la Juventud Libia, una de las organizaciones convocantes de las movilizaciones, a través de su cuenta en Twitter.



El Movimiento, que cita fuentes del interior del país, asegura que se está disparando "con fuego real a poca distancia" y que su "contacto ha escapado por muy poco". Asimismo, las fuerzas de Gadafi están utilizando balas de goma y gases lacrimógenos, según las mismas fuentes.



Mientras, Saif al Islam Gadafi, hijo del líder libio ha anunciado este viernes que el Ejército se está empezando a contener en el oeste del país para dar "una oportunidad a las negociaciones" y que espera que "mañana" sábado se alcance un acuerdo de alto el fuego para negociar con los "terroristas".



Nuevo discurso de Gadafi



El líder libio, Muamar el Gadafi, ha convocado hoy a sussimpatizantes a aplastar cualquier intento de derrocarle, tal y como"resistió el pueblo libio" a la colonización italiana y a losbombardeos estadounidenses.

"Preparémonos para defender Libia,preparémonos para defender el petróleo. Nosotros podemos derrotarloscon el pueblo armado", ha afirmado Gadafi en un discurso que hadirigido desde un muro de la Plaza Verde de la capital libia, segúnimágenes difundidas por la televisión estatal.



"Nosotrospodemos derrotarlos con el pueblo armado", ha agregado Gadafi, cubiertocon un gorro de piel con orejeras, con el micrófono en la manoizquierda y gesticulando continuamente con el puño derecho alzado.

También ha pedido a los jóvenes "que vivan la vida con orgullo, que bailen, que canten".

"Gadafiha venido para saludaros, pese a que Gadafi no es presidente ni rey, nitiene ninguna prerrogativa", ha agregado el líder libio ante centenaresde seguidores que enarbolaban banderas y pancartas, según las imágenesde la televisión.

"El pueblo que no me quiere no merece la vida"

"Estoy aquí en medio de la gente, en Trípoli -ha añadido-, y el pueblo que no me quiere no merece la vida".

Ha diho que la moral de los libios "es cada día más fuerte", comparada con la de los europeos y los estadounidenses.

"Coneste pueblo, con entusiasmo, derrotaremos cualquier intento externo,como derrotamos el colonialismo italiano y los ataques de EstadosUnidos", ha insistido el líder libio.