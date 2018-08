Internacional

Crisis nuclear de Japón

Japón descarta ampliar la zona de evacuación en torno a Fukushima-1

Redacción

05/04/2011

TEPCO arrojará hoy 11.500 toneladas de agua radiactiva de Fukushima al mar para poder trasladar allí el agua con una radiactividad aún más elevada acumulada en los reactores 1, 2 y 3.

La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón (NISA) ha descartado que, "por el momento", vaya a ampliar el radio de evacuación en torno a la dañada central de Fukushima-1.



El vicedirector general de la agencia nipona, Koichiro Nakamura, se ha referido a esta cuestión en Viena, sede de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). "Por el momento, no vamos a hacerlo", ha dicho, en alusión a un posible aumento de un límite que actualmente está en los 20 kilómetros. No obstante, "eso no significa que en el futuro no podemos cambiarlo", ha apostillado.



Las medidas de seguridad impuestas en torno a Fukushima-1 por el Gobierno de Japón han sido criticadas por laxas en algunas ocasiones, especialmente después de que en una localidad ubicada a 40 kilómetros de la central se detectasen niveles de radiación por los que, según los estándares de la AIEA, hubiese sido recomendable la evacuación.





Arrojarán al mar 11.500 toneladas de agua radiactiva



La empresa japonesa TEPCO, operadora de la planta nuclear de Fukushima, ha indicado que desde hoy lanzará al Océano Pacífico hasta 11.500 toneladas de agua radiactiva procedente de la central.

Tokyo Electric Power (TEPCO) ha anunciado que la concentración de radiactividad de ese agua es cien veces mayor al límite legal, lo que considera relativamente bajo.

Según la página web del diario japonés Yomiuri, 10.000 toneladas proceden de depósitos especiales de la planta nuclear, mientras que otras 1.500 se encontraban en el sótano de las unidades 5 y 6.

El objetivo es hacer espacio en esos lugares para poder trasladar allí el agua con una radiactividad aún más elevada que inunda los edificios de turbinas de los reactores 1, 2 y 3, y que dificulta seriamente las labores de los operarios de TEPCO para enfriarlos.





Filtración de agua contaminada



Desde hace días se está produciendo una filtración de agua contaminadaal mar desde Fukushima que, por su elevado nivel de radiactividad, se sospecha proviene del núcleo del reactor 2.

Hoy los operarios de TEPCO han vertido líquido con colorante en un túnel cercano a ese reactor para tratar de determinar la ruta por la que el agua radiactiva se filtra al mar.

La filtración se intentó detener sellando la grieta con hormigón e inyectando polímero en polvo para absorber el agua, pero ninguno de esos recursos ha tenido éxito.

Balance de víctimas

Según el último balance oficial, la cifra de muertos asciende a 12.157 y 15.496 personas están desaparecidas.

Además, en unos 2.100 refugios temporales continúan evacuadas casi 160.000 personas provenientes de las provincias nororientales de Miyagi, Iwate y Fukushima, las más devastadas por la catástrofe.