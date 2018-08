Internacional

Matan a Bin Laden

Las incógnitas de la muerte de Bin Laden

05/05/2011

¿Cómo murió el terrorista más buscado del mundo? ¿Por qué fue ejecutado? ¿Cómo fue localizado? ¿Por qué arrojó el Ejército de EE. UU. su cadáver al mar? ¿Qué papel ha jugado Pakistán?

Las voces que cuestionan la veracidad de la muerte de Osama Bin Laden son ya casi inexistentes tres días después de que el presidente de EE. UU., Barack Obama, confirmara la noticia.

Sin embargo, todavía quedan cuantiosos interrogantes por aclarar, sobre todo debido a las continuas contradicciones en las que está cayendo el propio Gobierno estadounidense a la hora de informar sobre el operativo.

¿Cómo murió?

El domingo día 1 de mayo, un comando de élite estadounidense se descolgó en helicóptero en el interior de la mansión de Abottabad (Pakistán) donde se escondía el terrorista más buscado del mundo, el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Tras 38 minutos de operación, el comando acabó con su vida de varios disparos.



Ahora bien, más allá de esa narración genérica, los datos difieren según la fuente e incluso llegan a ser contradictorios a la hora de entrar en detalles.

La información que trascendió el mismo domingo señalaba que Bin Laden estaba armado y que incluso utilizó a una mujer como escudo humano.

Este martes, sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, sorprendió anunciando que Bin Laden estaba desarmado. Y a continuación añadió que, aún sin armas, el mayor terrorista del mundo "presentó resistencia". Ante la confusión general, se limitó a afirmar que "no es necesario estar armado para oponer resistencia".

Pero para echar más leña al fuego, una hija de Bin Laden ha asegurado ahora que su padre fue capturado vivo y posteriormente ejecutado por los soldados estadounidenses, según ha indicado el canal de televisión saudí Al Arabiya, que cita a una fuente de seguridad paquistaní.

Ya sea porque se encontraba desarmado o porque fue capturado vivo, la siguiente pregunta es obvia:

¿Por qué fue ejecutado?

Nueva contradicción, y además entre dos altos cargos con nombre y apellidos del Gobierno de Estados Unidos.

Según el portavoz Jay Carney, el comando estadounidense fue enviado con el objetivo de capturar a Bin Laden, aunque tuvo que abrir fuego porque este opuso resistencia.

Distinta versión aporta el director de la CIA, Leon Panetta: la orden del presidente EE. UU., Barack Obama, exigía matar a Bin Laden, y no simplemente capturarle. "Eso estaba claro. Pero también lo estaba, como parte de las reglas de la operación, que si él de pronto levantaba las manos y se ofrecía a ser capturado, entonces tendríamos la oportunidad, obviamente, de capturarlo. Pero esa oportunidad nunca se presentó", ha explicado.

¿Por qué fue arrojado el cadáver al mar?

Uno de los detalles que más sorprendieron y que más aliento ha dado a las teorías de la conspiración ha sido la celeridad con la que el Ejército de Estados Unidos se deshizo de su cuerpo.

Según la Casa Blanca, el cadáver de Bin Laden fue trasladado al portaaviones Carl Vinson, en el mar de Arabia, donde se le preparó de acuerdo con las costumbres islámicas, se le lavó y se le envolvió en un sudario blanco. Posteriormente se le introdujo en una bolsa con carga pesada y se le lanzó al mar tras la recitación de unas plegarias que un traductor repitió en árabe.

Arrojando el cuerpo al mar, el Gobierno de Barack Obama quería evitar que su tumba se convirtiese en un lugar de peregrinaje para extremistas islámicos.

¿Cómo fue localizado?

En este caso no se duda de la veracidad de las informaciones oficiales, sino de la legitimidad de los métodos utilizados para localizar a Bin Laden.

El director de la CIA ha confirmado que esta información fue obtenida de los detenidos en las cárceles secretas mediante "técnicas de interrogación coercitivas" como la asfixia simulada, lo que ha reabierto el debate sobre la tortura en EE. UU.

¿Qué papel jugó Pakistán?

Es la mayor incógnita, por lo menos a nivel diplomático.

La confirmación de que Bin Laden se encontraba oculto en las cercanías de Islamabad tendrá consecuencias en las difíciles relaciones entre Estados Unidos y Pakistán, un aliado necesario pero ambiguo a los ojos de Washington en la lucha contra el terrorismo.

El Gobierno paquistaní ha puesto su mejor cara tras conocerse la noticia de la muerte de Bin Laden en una operación estadounidense dentro de su territorio, y ha asegurado que se trata de una excelente noticia.

Y al anunciar la muerte, Barack Obama tuvo buen cuidado en elogiar a Pakistán por su "cercana cooperación en la lucha contra el terrorismo".

Pero lo cierto es que Washington no informó de la operación a Islamabad hasta que no hubo concluido, y no deja de ser significativo que EE. UU. optara por el silencio a la hora de informar a Pakistán, teóricamente un estrecho aliado en la lucha contra el terrorismo.

Varios legisladores y analistas estadounidenses han expresado sus dudas acerca de que verdaderamente Islamabad desconociera la presencia de Bin Laden en una residencia valorada en un millón de dólares en Abbottabad.

Como muestra un botón, las declaraciones del presidente del Comité para las Fuerzas Armadas en el Senado, el demócrata Carl Levin: "Las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia paquistaníes tienen que responder a un montón de preguntas, dado el lugar, el periodo de tiempo y el hecho aparente de que esta residencia se construyó expresamente para Bin Laden, y su cercanía al cuartel general del Ejército paquistaní".