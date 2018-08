Internacional

Berlusconi no se presentará a las elecciones de 2013

Redacción

08/07/2011

"A los 77 años no puedo volver a ser presidente del Gobierno", ha explicado Berlusconi. Aun así, ha afirmado que no se retirará de la política.

El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha confirmado que no se presentará a las próximas elecciones, previstas para el 2013, en una entrevista publicada hoy en el diario La Repubblica.

Asimismo, indica que el próximo candidato a presidente del Gobierno de su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), será el actual ministro de Justicia, Angelino Alfano, quien fue recientemente nombrado Secretario Nacional de dicha formación.



"A los 77 años no puedo volver a ser presidente del Gobierno", subraya y añade: "No es que vaya a dimitir, aunque tendría tantas ganas de hacerlo, pero de todas maneras no seré el candidato a presidente".



También explica que apoyará la candidatura para ser el próximo Jefe de Estado del subsecretario de la presidencia del Gobierno y su hombre de confianza, Gianni Letta.



Además, ha afirmado que no se retirará de la política ya que participará en la campaña electoral y se dedicará a intentar construir el Partido Popular Europeo en Italia.