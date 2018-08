Internacional

El exasesor de Cameron, en libertad bajo fianza tras declarar

08/07/2011

El exdirector de News of the World, Andy Coulson, ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta el próximo mes de octubre. Ha declarado durante nueve horas en una comisaría de Londres.

Según ha informado la cadena británica BBC, Coulson ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta el próximo mes de octubre.



Según la agencia británica Press Association, también ha sido puesto en libertad el excorresponsal de realeza del News of the World Clive Goodman, también arrestado esta mañana y quien en 2007 ya había sido condenado a cuatro meses de cárcel por el escándalo de las escuchas del dominical.

En unas breves declaraciones a los periodistas que lo esperaban a la salida de la comisaría de Lewisham, Coulson ha dicho que había acudido voluntariamente a prestar declaración y que, "aunque hay muchas cosas que quiero decir, ahora no puedo decirlas".



Coulson ha sido detenido bajo sospecha de corrupción e interceptación de teléfonos mientras era director del periódico News of the World, según ha informado la agencia británica PA.



Coulson, de 43 años, dimitió de su cargo como asesor de Cameron el pasado enero al verse salpicado por el escándalo, si bien siempre ha mantenido que no fue consciente de que la práctica de interceptar móviles se llevara a cabo bajo su dirección.



El escándalo

Este escándalo estalló en 2006 al revelarse que algunos periodistas recurrían supuestamente a los pinchazos para interceptar comunicaciones de famosos, concretamente los mensajes depositados en buzones de voz de teléfonos móviles, y conseguir así noticias exclusivas.

El News of the World -versión dominical del tabloide The Sun, dedicado a revelar detalles de la vida de la farándula- es publicado por News International, parte del imperio periodístico del magnate australiano Rupert Murdoch, y cuenta con una tirada de 2,8 millones de ejemplares, la mayor del Reino Unido.

Entre otros, fueron pinchados los teléfonos de la actriz Sienna Miller, del ex viceprimer ministro John Prescott o del príncipe Guillermo, lo que dio lugar a que se destapase la trama del dominical sensacionalista.