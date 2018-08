Internacional

Escándalo de las escuchas

Dimite el jefe de Scotland Yard por el escándalo del News of the World

Redacción

17/07/2011

El exsubdirector del desaparecido periódico trabajó como asesor para el ya exjefe en 2009, justo en el período en el que la Policía Metropolitana decidió no investigar los pinchazos telefónicos.

El comisario jefe de la Policía Metropolitana de Londres, sir Paul Stephenson, ha anunciado este domingo en rueda de prensa su dimisión por su implicación en el escándalo de las escuchas ilegales y los sobornos a policías del diario News of the World.

"He tomado esta decisión como consecuencia de las especulaciones y acusaciones sobre las relaciones de la Policía Metropolitana con News International al más alto nivel y, en concreto, por la relación con Neil Wallis, quien, como ya saben, fue detenido la semana pasada en&' || 'nbsp; el marco de la operación Weeting", ha explicado Stephenson.

Recientemente ha salido a la luz que Stephenson pasó una temporada en un balneario de spa en el que Wallis era jefe de relaciones públicas.

La estancia está valorada en 12.000 libras, pero hasta ahora Stephenson había mantenido que aceptó el regalo por su amistad con el director del centro y que ni siquiera sabía que Wallis trabajaba allí.

Sin embargo, Wallis, exsubdirector del desaparecido News of the World y detenido el jueves por su implicación en los pinchazos telefónicos, trabajó como asesor para Stephenson en 2009, justo en el período en el que la Policía Metropolitana decidió que no se debía investigar los pinchazos telefónicos.