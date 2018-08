Internacional

Detienen a Rebekah Brooks, mano derecha de Murdoch

17/07/2011

Según ha informado Sky News, la exconsejera delegada de News International ha sido arrestada este domingo en el marco de las investigaciones por el escándalo de las escuchas telefónicas.

Rebekah Brooks ha sido detenida hoy, según ha informado la cadena británica BBC. Hay que recordar que Brooks dimitió el viernes como consejera delegada de la empresa News International de Rupert Murdoch

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) informó de que una mujer no identificada de 43 años, la edad de Brooks, fue arrestada hoy bajo la sospecha de corrupción y conspiración para interceptar teléfonos. Su detención se produjo hacia el mediodía en una comisaría donde fue citada a declarar y actualmente se encuentra bajo custodia, indicó Scotland Yard.

La ejecutiva, mano derecha de Rupert Murdoch en el Reino Unido, ha sido citada a comparecer el próximo día 19 junto al propio magnate y al hijo de este, James Murdoch, por el caso de las escuchas del "News of the World", cerrado hace una semana.

Brooks dirigió el tabloide "News of the World" entre 2000 y enero de 2003, cuando se llevaron a cabo escuchas ilegales de móviles de políticos, famosos y gente corriente en busca de exclusivas, aunque siempre ha alegado que no sabía nada de esas prácticas.

Rebekah Brooks dimitió el pasado viernes como consejera delegada de News International, rama británica del imperio periodístico de Murdoch News Corporation, por ser la cara más visible del escándalo de las escuchas, que ha conmocionado al Reino Unido.









Otras detenciones y dimisiones



La de hoy es la décima detención practicada por la policía en este caso, entre ellos su sucesor en el puesto de director de "News of the World" entre 2003 y 2007, Andy Coulson, que se encuentra en libertad condicional hasta octubre.

Coulson, puesto en libertad nueve horas después de ser detenido el día 8, dimitió en enero pasado como jefe de prensa del primer ministro británico, David Cameron, por este escándalo.

Si bien fue en 2006 cuando se desveló por primera vez que el "News of the World" había recurrido a las escuchas para conseguir jugosas exclusivas, la trama alcanzó nuevas proporciones la semana pasada al revelarse el caso la niña asesinada Milly Dowler, cuyo móvil fue intervenido después de desaparecer en 2002.

Desde entonces ha dimitido, además de Brooks, Les Hilton, responsable de la agencia estadounidense Dow Jones y colaborador de Murdoch durante 52 años, el "News of the World" ha sido clausurado y el magnate a renunciado a una OPA por la totalidad de las acciones del canal de televisión BSkyB.