Internacional

News of the World

Paul McCartney cree haber sido víctima de las escuchas británicas

Redacción

05/08/2011

Un periodista del grupo mediático Mirror confesó a la mujer de McCartney que interceptó un mensaje que le había dejado en su teléfono móvil.

El exbeatle Paul McCartney ha asegurado durante su gira en EE. UU. que aparentemente su teléfono fue intervenido y que acudirá a las autoridades para presentar el caso cuando regrese al Reino Unido, según The Hollywood Reporter.

"Voy a hablar con la policía porque aparentemente he sido pirateado", ha dicho McCartney al foro de críticos reunido en Los Ángeles en una intervención realizada vía satélite desde Cincinnati, donde se encontraba de viaje con su gira por EE. UU. para promover el documental "The Love We Make".

Su testimonio se ha producido el mismo día en que su exmujer, Heather Mills, ha afirmado en una entrevista con la cadena BBC que un periodista del grupo mediático Mirror le confesó que interceptó un mensaje que le había dejado el exbeatle en el buzón de voz de su teléfono móvil.

McCartney ha calificado las escuchas de "una horrenda violación de la privacidad" y ha considerado que han estado sucediendo "durante mucho tiempo".

El caso de espionaje periodístico en Reino Unido llevó el pasado día 10 a la desaparición del diario News of the World.