Internacional

10º aniversario del 11-S

Obama destaca el 'carácter nacional' forjado tras el 11-S

12/09/2011

En el último acto de homenaje a las víctimas del 11-S, el presidente estadounidense ha asegurado que EE. UU. "nunca irá a la guerra contra el Islam o cualquier otra religión".

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha destacado el "carácter nacional" forjado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Los últimos diez años han demostrado que Estados Unidos no cede ante el miedo, que está dispuesto a defender a sus ciudadanos y su modo de vida", ha dicho, durante el discurso que ha pronunciado en el Centro Kennedy para las Artes, donde ha finalizado el homenaje a las víctimas.

Obama ha abierto nuevamente su discurso con una cita bíblica, con la que ha querido reflejar los cambios que han acontecido en el país norteamericano en la última década. "El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría vendrá por la mañana", ha reseñado.

En este sentido, el presidente ha destacado que estos diez años narran "una historia de resistencia", ya que el país ha conseguido recuperarse, al tiempo que ha celebrado las repercusiones positivas que estos atentados han tenido en los estadounidenses.

"Hace diez años, Estados Unidos se enfrentó a una de sus noches más oscuras (...) Hoy es importante recordar lo que no ha cambiado. Nuestro carácter como nación no ha cambiado. Nuestra fe --en Dios y en los demás-- no ha cambiado. Nuestra fe en Estados Unidos únicamente se ha fortalecido", ha aseverado.

De forma especial, Obama ha aludido a las guerras de Irak y Afganistán, recordando que dos millones de estadounidenses han participado en estas misiones "para demostrar que aquellos que dañan a Estados Unidos no pueden esconderse de la justicia en ninguna parte del mundo".

Asimismo, ha subrayado lo indicado por su antecesor en el cargo, George W. Bush, al anunciar el inicio de estas intervenciones militares. "Estados Unidos nunca irá a la guerra contra el Islam o cualquier otra religión. Los inmigrantes llegan aquí de todas partes del mundo y todos ellos han jurado fidelidad a una única bandera", ha apuntado.

Con este discurso, Obama ha clausurado la jornada de homenajes a las casi 3.000 víctimas del 11-S, en la que ha visitado los escenarios de estos atentados: el Pentágono, Pensilvania y Nueva York. A este último, ha acudido en compañía de Bush, el entonces presidente.