Internacional

Entrevista en TV

Strauss-Kahn: 'En el hotel de Nueva York cometí una falta moral'

Redacción

18/09/2011

El político socialista ha asegurado en la televisión francesa que no hubo "agresión" en aquel caso, y ha sugerido que todo podría ser fruto de un "posible" complot.

El exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha declarado este domingo que cometió una "falta moral" en la habitación de un hotel de Nueva York el pasado 14 de mayo y ha negado haber cometido un acto violento contra una de sus camareras.

El político socialista ha asegurado en la televisión francesa que no hubo "agresión" en aquel caso, que provocó su dimisión como máximo responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI).

DSK, como se conoce al político francés, ha asegurado que "toda esta historia es una mentira" y ha insistido en que los cargos contra él han sido retirados en Estados Unidos porque no hay motivos para continuar con el caso ni hay pruebas.

Strauss-Kahn ha anunciado que no tiene intención de negociar en relación con el proceso civil que aún está abierto contra él por parte de los abogados de la camarera del hotel Sofitel que le acusó, Naffissatou Diallo.

Víctima de un "posible" complot

En su comparecencia ante las cámaras por primera vez desde que fue detenido a mediados del pasado mes de mayo en el aeropuerto de Nueva York, DSK ha calificado de "posible" el hecho de que haya podido ser objeto de una "trampa" yha contestado con un "veremos" a la pregunta de si fue víctima de un "complot".

El político francés ha vuelto a insistir en que lo que ocurrió en el Sofitel fue una "debilidad" y ha sido interrogado por sus relaciones en general con las mujeres, dado que además en Francia una periodista le acusa de haberla agredido sexualmente.

"Nunca he tenido una relación de poder", ha asegurado DSK, quien también ha anunciado su "respeto por las mujeres".

"Desde hace cuatro meses he visto el daño que he hecho a mi alrededor y he reflexionado; he perdido para siempre esa ligereza", ha dicho además al ser preguntado por sus relaciones con personas del otro sexo.



No será candidato en 2012



Respecto a su futuro político, DSK ha confirmado que "quería ser candidato" a las elecciones presidenciales previstas para 2012 en Francia, pero ha añadido que "evidentemente no" lo será.

Mientras, en el exterior de los estudios donde DSK hacía sus declaraciones, cerca de medio centenar de mujeres protestaban contra el exdirector del FMI, a quien desde una pancarta calificaban de "homo erectus erectus" y desde otra pedían a su mujer "que lo castre".