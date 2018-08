Wikileaks cierra de forma temporal por problemas financieros

Internacional

24/10/2011

La organización, que ha publicado miles de documentos comprometedores para los gobiernos de todo el mundo, dejará de divulgar secretos oficiales por falta de financiación.

La organización Wikileaks, que ha publicado miles de documentos comprometedores para los gobiernos de todo el mundo, ha anunciado este lunes que dejará a divulgar secretos oficiales a causa de sus problemas de financiación.



El anuncio ha sido realizado en una rueda de prensa en Londres por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra en el Reino Unido a la espera de que concluya un juicio de extradición a Suecia bajo la acusación de supuestos abusos sexuales.



Wikileaks ha señalado que suspende la divulgación de secretos oficiales ante "el bloqueo arbitrario e ilegal" por parte de entidades estadounidenses como el Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union, y que le han dejado sin acceso a financiación.



Wikileaks se centrará ahora en recaudar fondos, tras denunciar que el bloqueo ha destruido el 95% de los ingresos del portal y le ha costado miles de millones de euros por la pérdida de donaciones durante un periodo de once meses.



"Nuestros escasos recursos deben concentrarse ahora en luchar contra el bloqueo bancario ilegal", ha afirmado Assange.



"Si no se hace frente a este ataque financiero, entonces habrá un precedente peligroso, opresivo y no democrático, con consecuencias que van más allá de WikiLeaks y su trabajo", ha agregado.