Alemania ofrece a Namibia 1100 millones por el genocidio en la época colonial

Alemania ha anunciado este viernes que ha ofrecido a Namibia indemnizar al país con 1100 millones de euros tras haber reconocido como genocidio las atrocidades cometidas contra las etnias herero y nama en la actual Namibia durante la época colonial.

Las tropas alemanas mataron a 65 000 de los 85 000 herero y al menos 10 000 de los 20 000 nama en una campaña que se prolongó entre 1904 y 1908 para sofocar una revuelta. Otros miles fueron recluidos en campos de concentración u obligados a vagar por el desierto hasta morir de deshidratación. Los historiadores y Naciones Unidas ya lo habían calificado como el primer genocidio del siglo XX.

"Como gesto de reconocimiento por el inconmensurable sufrimiento infligido a las víctimas, queremos apoyar a Namibia y a los descendientes de las víctimas con un programa sustancial de 1100 millones de euros para la reconstrucción y el desarrollo", ha explicado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, también pedirá oficialmente el perdón en una ceremonia en el Parlamento de Namibia.

Las delegaciones de ambos países habían acordado anteriormente una declaración política tras casi seis años de negociaciones, y aunque ambos gobiernos están ahora de acuerdo, el documento aún no se ha firmado.

Los 1100 millones de euros se destinarán principalmente a apoyar proyectos en las zonas de asentamiento de los herero y los nama. El Gobierno alemán también ha subrayado que su reconocimiento del genocidio y la creación del fondo de ayuda no darán lugar a ninguna reclamación legal de indemnización, y afirman que es una cuestión de obligación política y moral".

El Gobierno de Namibia, y su presidente Hage Gaingob, han anunciado que discutirán el proceso con las comunidades afectadas.

Precisamente, dichas comunidades, a través de la Autoridad Tradicional Ovaherero y la Asociación de Líderes Tradicionales Namaqua han manifestado que "el anuncio no es más que un acto de propaganda por parte de Alemania y un engaño por parte del Gobierno de Namibia".

El líder Ovaherero Vekuii Rukoro ha manifestado que Whindoek "no busca reparaciones, busca sus proyectos de desarrollo", al tiempo que incidió en que dicha cantidad no supone una compensación suficiente. "No es suficiente por la sangre de nuestros ancestros. Lucharemos hasta el infierno y de vuelta. Nos iremos a la cama con el demonio si eso nos da lo que merecemos", sostuvo Rukoro, quien dijo que Geingob "no tiene mandato para representar a los herero y a los nama".

El portavoz de la Presidencia de Namibia, Alfredo Hengari, ha negado que estos fondos fueran a ser entregados como parte del apoyo de Alemania al Gobierno, como han sostenido estas organizaciones. Así, ha dicho que "es incorrecto y falso que alguien diga eso".

"La posición del presidente siempre ha sido clara. Admisión de Alemania de que tuvo lugar un genocidio, seguida de una disculpa y el pago de reparaciones a las comunidades afectadas", ha zanjado el portavoz de la Presidencia.

Las negociaciones estuvieron estancadas durante mucho tiempo por la cuestión de la compensación económica por la explotación y la opresión coloniales. A pesar de las declaraciones realizadas hoy por Maas, aún no se ha firmado ningún tipo de declaración conjunta entre los gobiernos de Alemania y Namibia.