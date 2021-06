24/06/2021 11:28 Internacional Juicio Britney Spears señala a su padre y pide que se cancele su tutela abusiva Berezi Fernandez | EITB Media La cantante, de 39 años, lleva 13 años bajo el control de su progenitor, experiencia que ella misma ha definido como un secuestro. Escuchar la página Escuchar la página

La cantante Britney Spears ha solicitado que cancelen la tutela legal por la que su padre, Jamie Spears, controla su vida desde hace 13 años. La artista ha declarado en sede judicial que el poder que su progenitor ejerce sobre ella es abusivo y absurdo. Además, cree que las personas que se han aprovechado de su situación "deberían estar en la cárcel".

Britney Spears lleva bajo la custodia de su padre, por motivos de salud mental, desde 2008. La cantante ha compadecido ante un juez norteamericano este miércoles, donde ha hablado de años de sufrimiento y una experiencia que ella misma ha definido como un secuestro.

Aunque en algunos documentos legales consta que Spears ya se había mostrado en desacuerdo con las medidas judiciales impuestas en 2008 —en 2019 manifestó ante la que no se sentía escuchada por la Justicia—, esta es la primera vez que la estrella del pop ha denunciado pública y legalmente el dominio que sufre.

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", ha asegurado la cantante ante un juzgado de Los Ángeles (California), durante una intervención telefónica repleta de declaraciones como: "no soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada".

En esta misma línea, Spears ha recordado que, bajo la supervisión legal de su padre —y mientras que un juez consideraba que no estaba "en plenas facultades mentales" para tomar sus propias decisiones—, la obligaron a protagonizar un espectáculo en Las Vegas (Nevada). Dicho show generó "millones de dólares" en entradas, según denuncia la cantante.

Además de no poder comunicarse con los medios ni poder gestionar su propio patrimonio, Spears ha hecho público que no tiene libertad para entablar relaciones sociales y afectivas. Tanto es así que la artista ha informado que sus tutores no le dejan retirarse el DIU (dispositivo intrauterino) que tiene implantado, negándole la opción de tener descendencia.

Finalmente, Britney Spears ha anunciado que quiere demandar a su familia, recuperar su vida y compartir su historia de forma pública.

Por su parte, el equipo legal de su padre, Jamie Spears, se ha negado a responder al testimonio de su hija para "preservar su privacidad" y no sacar a la luz "detalles de su estado de salud" en una audiencia pública y con presencia de periodistas.

#FreeBritney, un clamor en redes sociales

Mientras la artista declaraba ante la jueza, un grupo de personas se manifestaba en los alrededores del edificio bajo el lema #FreeBritney (libertad para Britney). Esas mismas palabras han copado mensajes de denuncia en las redes sociales durante los últimos años.

La demanda de libertad para Spears cobró especial relevancia tras la emisión de Framing Britney (Conociendo a Britney), un documental de The New York Times en el que narran el abuso que medios de comunicación, empresas y familiares han ejercido sobre la artista.