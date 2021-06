Fallece Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa de EE.UU., a los 88 años

Fallece a los 88 años Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa de EE.UU. en dos ocasiones y tuvo un papel clave en la invasión de Irak en 2003, según ha informado este miércoles su familia en un comunicado.

Junto al exvicepresidente Dick Cheney, Rumsfeld formó el núcleo duro de "halcones" que impulsaron la guerra de Irak hace casi dos décadas, durante la Administración de George W. Bush (2001-2009).

"Con profunda tristeza, informamos de la muerte de Donald Rumsfeld, un estadista estadounidense y devoto marido, padre, abuelo y bisabuelo", que ha fallecido "rodeado de su familia en su querido Taos" (Nuevo México), donde vivía, indica el comunicado, publicado en la cuenta de Twitter del exsecretario de Defensa.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF