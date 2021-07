26/07/2021 07:40 Internacional Túnez El presidente de Túnez cesa al primer ministro y suspende el Parlamento Agencias | EITB Media El mandatario asumirá la presidencia del Ejecutivo con la ayuda de un nuevo primer ministro, elegido por él mismo, durante un periodo de 30 días. Mientras tanto, el partido opositor, Ennahda, ha calificado la maniobra como un "golpe de Estado". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El presidente de Túnez Kais Said. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

El presidente tunecino, Kais Said, anunció este domingo por sorpresa el cese del primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión del Parlamento durante 30 días, así como la retirada con efecto inmediato de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad".

"La Constitución no me da la posibilidad de disolverlo (Parlamento), pero no me impide suspenderlo", defendió el mandatario al término de una reunión urgente con altos cargos del Ejército y de las fuerzas de seguridad.

Said aseguró que asumirá la presidencia del Ejecutivo con ayuda de un nuevo primer ministro, que él mismo nombrará, durante el periodo de transición y defendió hacer uso del artículo 80 de la constitución que recoge que en caso de "peligro inminente" el presidente puede tomar medidas "excepcionales" tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.

Según el mandatario, el objetivo es garantizar el regreso a un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible" mientras que el Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- debe supervisar dicho proceso y tomar la decisión con respecto a su extensión.

La oposición critica la decisión y la califica de "golpe de Estado"

La formación Ennahda, principal fuerza parlamentaria, ha calificado la decisión del mandatario de "golpe de Estado" y pidió ayer a la ciudadanía manifestarse ante el Parlamento para "salvar la revolución". "Esto es un golpe contra la democracia tunecina y su constitución. Túnez es la única historia de éxito de la primavera árabe, y esta historia no termina aquí", afirmó en un comunicado.

Varias sedes regionales del partido Ennahda fueron asaltadas e incendiadas a lo largo del domingo en las diferentes manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país para pedir la dimisión del Gobierno y la disolución del Parlamento por su gestión de la crisis sanitaria y el deterioro de las condiciones de vida.

Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada "Revolución de los Jazmines", que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.