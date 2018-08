¿Por qué no se interviene en Siria?

Internacional

23/02/2012

Por si alguien tenía dudas, el bombardeo de Homs está siendo brutal; algunos reporteros afirman que aquello empieza a parecer Misrata, Sarajevo o Beirut en sus peores tiempos.

La muerte de dos periodistas, una estadounidense y otro francés, en Homs ha servido para que quede clara la magnitud de la violencia que está empleando el Ejército sirio. Por si alguien tenía dudas, el bombardeo de Homs está siendo brutal; algunos reporteros afirman que aquello empieza a parecer Misrata, Sarajevo o Beirut en sus peores tiempos.



Para sofocar la rebelión de esa ciudad, el Ejército está utilizando artillería y cohetes que dispara contra los barrios más poblados. En teoría, su objetivo son los milicianos del Ejército de Liberación de Siria, pero en la práctica es un bombardeo de castigo contra la población de Homs por apoyar la rebelión.



El asunto tiene muy mal arreglo. Rusia y China no permiten que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe sanciones obligatorias contra Siria. La mayoría de los gobiernos árabes quieren derribar a Assad, pero no tienen fuerza para hacerlo. Una vez más, parece que esperan que sean los americanos y los europeos los que hagan el trabajo sucio, pero no es aconsejable.



Muchos sirios se quejan de que, si hubo una intervención en Libia para echar a Gadafi, ¿por qué no en Siria para echar a Assad? ¿Quizá porque no hay petróleo? Sin duda, pero hay otra razón importante. En Libia era fácil intervenir y los riesgos eran pequeños. Sin embargo, Siria está en una zona muy complicada. Mandar soldados allí supondría pegar una patada a un avispero en el que hay avispas tan peligrosas como los israelíes, los iraníes, Al Qaeda y el Hizbolá libanés, además del Ejército sirio, claro.