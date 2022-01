26/01/2022 08:52 Internacional Tensión Rusia-Ucrania El ministro de Defensa de Ucrania enfría la posibilidad de una ofensiva de Rusia EITB MEDIA Ha asegurado que los militares rusos no han creado ningún grupo de ataque, lo que rebaja la probabilidad de una ofensiva de Moscú. Asimismo, ha atribuido parte de la culpa de la tensión a los medios de comunicación internacionales. Escuchar la página Escuchar la página

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha enfriado la posibilidad de que Rusia lleve a cabo una eventual intervención en su país vecino, al tiempo que ha pedido a la población que mantenga la "calma" y no entre "en pánico".

En una sesión informativa realizada este pasado martes en Kiev, Reznikov ha resaltado que las Fuerzas Armadas ucranianas están "dotadas y listas" para llevar a cabo "tareas" y ha recordado que, según la Inteligencia ucraniana, los militares rusos no han creado ningún grupo de ataque, lo que rebaja la probabilidad de una ofensiva de Moscú, según informa Ukrinform. "No hay motivos para pensar que mañana ocurrirá una invasión desde un punto de vista militar", ha insistido.

Reznikov ha atribuido parte de la culpa del aumento de la tensión a los medios de comunicación internacionales, remarcando que la amenaza del Kremlin no ha cambiado significativamente en ocho años. En este sentido, según ha recogido la agencia Bloomberg, ha recordado que los ucranianos han lidiado con un estado de guerra desde 2014.

"El pánico y el miedo son los que mayor atención obtienen", ha dicho, en alusión a los titulares de prensa. Sin embargo, ha aclarado que, aun sin invasión inmediata a la vista, "todo es posible, existe un riesgo".

En la misma línea se expresó el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que señaló que las autoridades lo tienen "todo bajo control" y especificó que no había "razón para el pánico". De acuerdo con el mandatario, las autoridades ucranianas trabajan para desescalar la tensión y favorecer la senda pacífica.

El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional se reunió el lunes para abordar la crisis con Rusia, que ha concentrado a más de 100.000 soldados, tanques y armamento pesado en la frontera ucraniana, pero insiste en que no tiene planes de invasión. Entre los temas discutidos, figuran las medidas para garantizar la seguridad nacional frente a las amenazas "internas y externas", pero también el estado de la economía del país, la energía y la lucha contra la pandemia de covid-19.

Labor diplomática

El embajador ucraniano en Japón, Sergiy Korsunsky, ha dicho este miércoles que Ucrania está comprometida a buscar una solución diplomática a la tensión actual con Rusia. Agregando, además, que ve pocas posibilidades de una guerra total, aunque podría haber conflictos menores.

Korsunsky ha advertido que un ataque a un país con más de una docena de reactores nucleares provocaría un impacto regional "devastador" en Europa.

Por su parte, el embajador de Rusia en Australia, Alexey Pavlovsky, ha asegurado este miércoles que su país no planea invadir Ucrania, "en absoluto": "Nuestras tropas en la frontera... Estas tropas no son una amenaza, son una advertencia. Una advertencia a los gobernantes de Ucrania para que no intenten ninguna aventura militar imprudente".