17/02/2022 14:46 Internacional Lucha antiterrorista Francia y sus aliados anuncian el inicio de su retirada militar de Malí Agencias | EITB MEDIA Subrayan que ya no se reúnen las condiciones para continuar su compromiso militar en la lucha contra el terrorismo yihadista por la falta de cooperación de la junta militar que Gobierna Bamako.

Conferencia de prensa conjunta sobre el compromiso de Francia en la región del Sahel. Foto: EFE.

Francia y sus socios europeos que intervienen en Mali, además de Canadá, han anunciado este jueves una retirada militar coordinada de ese país africano, donde están presentes la operación francesa Barkhane y las fuerzas especiales europeas Takuba.

Una declaración conjunta subraya que ya no se reúnen las condiciones políticas, operativas y jurídicas para continuar su compromiso militar actual en la lucha contra el terrorismo yihadista allí dada la falta de cooperación de la junta militar que Gobierna Bamako.

El grupo apunta que, "en estrecha cooperación con los países vecinos, desean seguir presentes en la región", donde en total hay unos 25 000 soldados.

Entre los signatarios están Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, la Coalición para el Sahel y la Comisión de la Unión Africana.

"No podemos seguir comprometidos militarmente junto a unas autoridades de facto con las que no compartimos la estrategia. La lucha contra el terrorismo no puede justificarlo todo", ha afirma hoy en rueda de prensa el presidente francés, Emmanuel Macron.