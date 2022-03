09/03/2022 19:47 Internacional Guerra en Ucrania Dos refugiadas ucranianas en Oñati: "Nos sentimos un poco culpables por haber logrado huir de la guerra" AGENCIAS | EITB MEDIA Kseniia y Osakna huyeron de la guerra con sus hijos e hijas, pero dejando atrás a muchos familiares y amigos. Se sienten "privilegiadas" porque están a salvo, y agradecen el apoyo que han recibido por parte de la ciudadanía de Oñati. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Las dos familias ucranianas que han sido acogidas en Oñati. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Las historias de Kseniia y Osakna son como las de miles de ucranianos que han abandonado su país tras la invasión rusa, y son también los relatos de dos mujeres que se sienten "un poco culpables" por haber logrado alejarse de la guerra, mientras otros de sus seres queridos no lo han podido hacer.

Las dos se encuentran ahora Oñati (Gipuzkoa) en viviendas del Gobierno Vasco para refugiados, donde esta tarde han recibido la visita del director de Inmigración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, y la responsable de Zehar-Errefuxiatuekin, Arantza Chacón.

Kseniia Vinychenko ha llegado junto a sus tres hijos, una niña y dos niños, y Osakna Lezhnina lo ha hecho junto a su hija Natalia y el bebé de ésta. No conocen a nadie en Euskadi, pero sí tenían referencias, la primera por una amiga que ha viajado con ella y se ha quedado en Francia y la segunda por referencias del programa de acogida a niños de Chernóbil.

"Nos sentimos privilegiadas y un poco culpables porque ya estamos protegidas, durmiendo bien y viendo sonrisas a nuestro alrededor", ha dicho Osakna en un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha explicado que en Irpín se han quedado su marido, un hijo y su yerno.

Kseniia, que procede de Vishgorod, también de la región de Kiev, ha contado, entre lágrimas, que su madre está en su país, "escondida en un sótano", y que no ha podido hacer nada por ella. "Me siento débil e impotente por no haber podido hacer nada por darle una seguridad", ha lamentado.

Las dos familias han salido de su país apenas con lo imprescindible. Osakna admite que no creía que la invasión se iba a producir, que mantuvo la esperanza "hasta el último día".

"Tenía la certeza de que no se iba hacer realidad, que los gobiernos iban a hallar una solución. Cuando en la madrugada del día 24 mi marido me avisó de que habían empezado los bombardeos, no me lo podía creer", ha afirmado.

Están muy agradecidas por la ayuda que han recibido al llegar a Euskadi, donde sus hijos han hecho amigos nuevos en estos pocos días y se sienten "protegidos de la guerra". Con sus allegados en Ucrania mantienen contacto por Internet y Whatsapp.

"Las personas nos sonríen y hemos empezado a sentirnos mejor", ha asegurado Osakna, a lo que Kseniia ha añadido palabras de gratitud hacia la "buena gente" que les ha ofrecido su ayuda.

Un apoyo que se está manifestando desde todos los rincones de Euskadi, según ha destacado el director de Inmigración y Asilo del Gobierno Vasco, quien ha apuntado que son más de 2.000 los ofrecimientos de particulares para acoger a refugiados ucranianos.