Tropas rusas matan a un fotoperiodista estadounidense, según la polícia de Kiev

Las fuerzas rusas han abatido al periodista estadounidense Brent Renaud y otros dos periodistas han resultado heridos en un tiroteo ocurrido en Irpin, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según ha informado la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook. El suceso ha sido confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país.

El camarógafo y videógrafo portaba una acreditación que le identificaba como periodista del diario 'The New York Times', para el que trabajó hasta 2015, por lo que desde el medio han desmentido a través de una publicación de Twitter que Renaud trabajara actualmente para ellos, como habían afirmado inicialmente las autoridades ucranianas.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr