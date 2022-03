Internacional GUERRA EN UCRANIA Ucrania y Occidente recelan del anuncio de Rusia de reducir sus operaciones militares en Kiev y Chernígov AGENCIAS | EITB MEDIA Última actualización: 30/03/2022 07:03 (UTC+2) Publicado: 30/03/2022 06:38 (UTC+2) El Pentágono considera que se trata de una "reubicación" de tropas, no una retirada real. El presidente ucraniano, por su parte, ha asegurado que "el enemigo" sigue en Ucrania y que el bombardeo de las ciudades continúa. Escuchar la página Escuchar la página

Estados Unidos y Ucrania recelan del anuncio de Rusia de reducir "drásticamente" sus operaciones militares contra Kiev y Chernígov. El Pentágono cree que se trata de una "reubicación" de tropas, no una retirada real, y ha advertido de que, pese a que ha habido movimiento de "pequeños números" de unidades, no ha desaparecido el peligro sobre la capital de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por su parte ha afirmado que Ucrania "no es ingenua" y que "el enemigo" sigue en el país.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido aseguró anoche que es "muy probable" que Rusia busque desviar su poder de combate en el norte de Ucrania a su ofensiva en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país.

Mientras tanto, los ataques no cesan. En las últimas horas al menos 12 personas han muerto y 33 han resultado heridas en un bombardeo contra un edificio administrativo en la ciudad de Mikoláiv, según las autoridades locales.

