Internacional Guerra en Ucrania Estados Unidos anuncia que su personal diplomático regresará a Ucrania esta semana Agencias | EITB MEDIA Publicado: 25/04/2022 09:51 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2022 10:16 (UTC+2) La decisión se produce tras la visita a Kiev del secretario de Estado, Anthony Blinken y su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski, junto con Anthony Blinken y Lloyd Austin, en Kiev. Foto: EFE

Estados Unidos reanudará su actividad diplomática en Ucrania esta semana, por primer vez desde que comenzó la invasión de Rusia hace dos meses, una decisión que se produce horas después de la visita a Kiev del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.

Según han informado fuentes oficiales a medios locales estadounidenses, la diplomacia de Washington regresarán inicialmente a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, una población cercana a la frontera con Polonia que no ha sufrido apenas los bombardeos por parte del Ejército ruso.

En Leópolis se han refugiado durante los dos meses que dura la guerra cientos de miles de ucranianos, muchos de los cuales han logrado huir de los bombardeos a otros países de Europa.

Según The New York Times, la decisión fue anunciada en una sesión informativa para periodistas en Polonia por un alto funcionario del Departamento de Estado y un alto funcionario de defensa que pidieron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre el tema.

Los diplomáticos estadounidenses comenzarán a cruzar la frontera de Ucrania esta semana, ha asegurado el funcionario del Departamento de Estado, y reabrirán la embajada de Kiev tan pronto como sea posible para comenzar a restablecer los contactos en todo el país en persona, según The New York Times.

Este es el primer paso para reabrir la embajada de Estados Unidos en la capital de Ucrania, han afirmado, por su parte, fuentes oficiales a The Washington Post. A la capital ucraniana ya han vuelto, al menos, 17 delegaciones diplomáticas, la mayoría de ellas de países europeos.

El anuncio se produce apenas horas después de que el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, hicieran una breve y discreta visita el domingo a Kiev, la primera visita de alto nivel de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero y en la que se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Blinken y Austin también han trasladado a Zelenski que la administración Biden proporcionará unos 713 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania y una docena de otros países. Ucrania recibirá más de 300 millones de dólares, ha dicho el funcionario del Departamento de Estado, lo que le permitirá comprar sistemas de defensa aérea más avanzados y almacenar armas compatibles con las que usan las naciones de la OTAN en lugar de las diseñadas por los rusos.