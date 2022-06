Internacional Reino Unido Tras sobrevivir a la moción de censura, Johnson promete trabajar en las prioridades de la ciudadanía británica Agencias | EITB Media Publicado: 07/06/2022 10:06 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 10:31 (UTC+2) El 'premier' británico encabezará hoy la reunión del Gabinete y pedirá a los ministros que se esfuercen para "aliviar las presiones financieras sobre las familias, hacer más rápido y fácil el acceso a los servicios sanitarios, hacer que las calles sean más seguras y hacer avanzar y unir al país". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Boris Johnson, en Downing Street. Foto de archivo de EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zentsura mozioa gaindituta, Johnsonek britainiarren lehentasunetan lanean jarraituko duela agindu du

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se remanga la camisa y ha prometido este martes seguir trabajando "en lo que importa al pueblo británico" y ha reclamado a sus ministros lograr "progresos" en las "prioridades del Ejecutivo", después de superar el lunes una moción de censura interna por las críticas contra él por el 'Partygate'.

"Este es un Gobierno que da resultados en aquellos temas sobre los que la población del país está más preocupada", ha manifestado, al tiempo que se ha comprometido a seguir dando respuestas ante "estas prioridades". "Estamos del lado del trabajador pueblo británico y vamos a ponernos manos a la obra", ha añadido.

Downing Street ha incidido en un comunicado que Johnson encabezará durante la jornada una reunión del Gabinete y ha agregado que pedirá a los ministros que se esfuercen para "aliviar las presiones financieras sobre las familias, hacer más rápido y fácil el acceso a los servicios sanitarios, hacer que las calles sean más seguras y hacer avanzar y unir al país".

Johnson superó en la tarde del lunes la moción de censura planteada por los propios diputados del Partido Conservador tras hacerse con el respaldo de 211, mientras que 148 votaron en contra. Tras ello, el primer ministro destacó que se trata de un resultado "convincente" y "concluyente" que significa que el Gobierno puede "seguir".

Johnson ha conseguido menos de los 226 votos equiparables al resultado de May, por lo que supone un duro revés para el mandatario. May finalmente abandonó el cargo seis meses después de la moción de censura interna. Según la normativa interna del Partido Conservador, Johnson no puede ser sometido a una nueva moción de censura hasta dentro de doce meses, por lo que se garantiza este plazo sin amenazas a su liderazgo.