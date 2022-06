La ayuda empieza a llegar a miles de afectados por el terremoto en Afganistán

Euskaraz irakurri: Laguntza iristen hasia da Afganistango lurrikarak eragindako milaka kaltetuentzat

La ayuda ha comenzado a llegar este jueves a miles de afectados en las zonas más golpeadas por el terremoto de 6,1 grados en el este de Afganistán, que causó la muerte de más de un millar de personas e hirió a unas 1500, en la que es una de las peores catástrofes en este país en décadas.

Como respuesta a la emergencia humanitaria, un convoy ha salido de Kabul para apoyar de inmediato "a 4000 personas con albergues, carpas, mantas y otros artículos de socorro para protegerlos del mal tiempo y atender sus necesidades inmediatas de salvamento", según ha anunciado el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Afganistán, Leonard Zulu, en Twitter.

#Afghanistan Earthquake Emergency Response: 1st UNHCR convoy left Kabul today with shelter tents, blankets and other relief items to initially protect 4000 survivors in Khost and Paktika Provinces & meet their immediate lifesaving needs. More aid is on its way. @IndrikaRatwatte pic.twitter.com/Gsk7GLlOcZ