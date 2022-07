Varias personas heridas en un tiroteo en un centro comercial en Copenhague

El centro comercial ha sido evacuado por la Policía, quien ha informado del arresto de un sospechoso. No se descarta que haya fallecidos.

Euskaraz irakurri: Hainbat zauritu Kopenhageko merkatal zentro batean izandako tiroketan

Varias personas han resultado heridas en el transcurso de un tiroteo ocurrido en el interior de un centro comercial en Copenhague (Dinamarca), según han difundido a través de las redes sociales varios medios de comunicación.

El centro comercial ha sido evacuado por la Policía danesa, quien ha informado a través de Twitter del arresto de un sospechoso. No se descarta que haya fallecidos.



En las imágenes difundidas se puede ver a cientos de personas huyendo del recinto.

¿ Man with gun spotted at Fields shopping centre in #Copenhagen Denmark. pic.twitter.com/4qMPn7Wg0G