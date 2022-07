Internacional Francia Macron mantiene el núcleo del Ejecutivo y depura su equipo tras las elecciones legislativas y los escándalos Agencias | EITB Media Publicado: 04/07/2022 14:24 (UTC+2) Última actualización: 04/07/2022 14:38 (UTC+2) Mantiene las principales figuras en las carteras de Economía, Interior, Defensa, Justicia o Exteriores. Prescinde sin embargo de ministro de Solidaridad Damien Abad, acusado de violación, así como las ministras de Sanidad, de Transición Energética y del Mar, no elegidas en las legislativas. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha desvelado este lunes la lista de los ministros y las ministras que conformarán el nuevo Gobierno, sin grandes cambios pero sí con algunos matices fruto de los resultados de las últimas elecciones parlamentarias y de escándalos como los del ministro de Solidaridad saliente, Damien Abad, acusado de violación.

Tras la segunda vuelta electoral del 19 de junio, Macron estaba obligado a remodelar un gabinete del que ya había advertido que sacaría a todos aquellos miembros que no obtuviesen escaño. Existe en Francia una regla no escrita desde hace muchos años que establece que los perdedores en unas elecciones no pueden formar parte del Gobierno.

Como primera ministra, seguirá Eliabeth Borne, algo que ya se daba por descontado. También se mantiene el núcleo duro del Ejecutivo, con nombres como los de Bruno Le Maire en Economía, Gérald Darmanin en Interior, Catherine Colonna en Exteriores, Éric Dupond-Moretti en Justicia y Sébastian Lecornu en Defensa.

El nuevo portavoz del Gobierno será Olivier Véran, antiguo ministro de Sanidad, mientras que a esta cartera se incorporará ahora el médico François Braun, que sustituye a Brigitte Bourguignon tras la derrota de esta última en los pasados comicios legislativos.

Tambén abandonan el Ejecutivo la ministra de la Transición Energética, Amélie de Montchalin, y del Mar, Justine Benin, que no fueron elegidas en las legislativas del mes de junio.

La renovación también ha servido para apartar a algunos de los nombres más polémicos del anterior gabinete, como la secretaria de Estado de Desarrollo, la ginecóloga Chrysoula Zacharopoulou, acusada de violación, o el ministro de Solidaridad y de Personas Discapacitadas, el conservador Damien Abad, que estaba cuestionado por las acusaciones de varias mujeres de violencia sexual, que dieron lugar la semana pasada a la apertura de una investigación judicial por intento de violación, y que ha sido sustituido por Jean-Christophe Combe.

En el caso de Abad, objeto de investigaciones formales, se ha sumado este lunes el testimonio de una antigua militante de las juventudes conservadoras que, en declaraciones a la cadena BFMTV, da cuenta de un supuesto encuentro en 2013 en el que, según su versión, se despertó confusa en una habitación de hotel tras un encuentro en un bar.

El testimonio coincide con otro publicado recientemente por Médiapart y en el que una mujer también apunta a la posible ingesta de algún tipo de producto que le habría hecho perder la conciencia y despertar a la mañana siguiente en una habitación. Abad, sin embargo, siempre ha negado haber cometido abuso alguno.