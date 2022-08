Internacional LATINOAMÉRICA El presidente de Colombia suspende las órdenes de captura y extradición de los negociadores del ELN AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 21/08/2022 09:55 (UTC+2) Última actualización: 21/08/2022 10:06 (UTC+2) Esta semana se han retomado las negociaciones de paz con el ELN en Cuba. Por otra parte, Gustavo Petro se ha reunido con la cúpula militar, a la que ha manifestado que quiere construir un Ejército "para la paz" Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Gustavo Petro interviene ante mandos militares en Bogotá. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Kolonbiako presidenteak ELNko negoziatzaileen kontrako atxilotze eta estradizio aginduak erretiratu ditu

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este sábado la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los negociadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Cuba para iniciar los diálogos de paz.

"Quiero anunciarles que por decreto, firmado el día de ayer, he autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)" para intentar construir el camino ojalá rápido y expedito, para que esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia", anunció Petro tras finalizar una reunión con las fuerzas militares en la ciudad de San Pablo, en el norte del país. Además, ha pedido a los grupos derivados de las autodefensas a seguir el mismo camino y se incluyan en los proyectos de paz de las instituciones del país.

Precisamente, esta semana el Gobierno de Petro ha retomado los diálogos con el ELN, a través del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Iván Danilo Rueda, y el ministro Álvaro Leyva, en La Habana, Cuba.

"Las partes coincidimos en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que esta voluntad es real", dijo el jefe de la guerrilla, Antonio García.

Las conversaciones quedaron interrumpidas después de que el ELN no accediera a las exigencias del Gobierno de Iván Duque, que finalmente suspendió de manera indefinida cualquier tipo de diálogo en enero de 2019 cuando se produjo el ataque a una escuela de cadetes de la Policía en la que fallecieron una veintena de personas.

Petro en la Ceremonia de Transmisión de Mando y de Reconocimiento de las Tropas Militares. Foto: EFE

Construir un Ejército "para la paz"



En el encuentro con el Ejército, Petro manifestó que el Ejército debe comenzar a prepararse para la paz y que él espera llevarlo a ese estado: "Lo que se le demanda por parte del pueblo de Colombia (...) es un Ejército que empiece a prepararse para la paz, que termine ojalá, si lo logramos, con un ejército de paz"

"Nos estamos planteando ese reto. Hoy como presidente de Colombia, no tendría sentido serlo, sino fuera para tratar de obtener los pilares de una paz que se vuelva definitiva en el futuro. Condenar a Colombia a la guerra no merece una medalla. Pasaremos a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento, todas y todos ustedes, soldados y generales, si construimos la paz", expresó.

Por último, Petro propuso a las Fuerzas Militares ayudar a industrializar el país, a partir de su propia industrialización como lo hizo Japón en tiempos de paz.

Ordena a las Fuerzas Armadas que protejan la selva amazónica

Por otra parte, esta misma semana ya había ordenado al Ejército y a la Policía que protejan la selva amazónica al considerarlo una materia de seguridad nacional. "Les solicito, en primer lugar, la captura de los grandes depredadores de la selva amazónica. Es una orden", dijo el jueves en su visita al Amazonas, donde también propuso crear una flota aérea para combatir los incendios que afectan la selva amazónica, para lo que pidió apoyo internacional para financiar la iniciativa, recalcaldo la importancia de la selva amazónica para el mundo: "Si se acaba la selva amazónica haría que la humanidad llegara a un punto de no retorno en donde ya no sería posible salvarnos. Toda el agua de Colombia hasta la que llega al Océano Caribe tiene su origen fundamentalmente en esta selva que nos rodea".

Por otro lado, el presidente Petro habló de volver a dar importancia al Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Ese tratado fue suscrito en 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela para preservar el patrimonio natural de la cuenca amazónica a través de principios de desarrollo sostenible.