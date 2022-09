Internacional ITALIA Italia acude este domingo a las urnas para renovar el Parlamento con la ultraderecha como favorita AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 24/09/2022 10:21 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2022 10:57 (UTC+2) El país deja atrás la era Draghi, y si se cumplen los pronósticos de los sondeos, los partidos derechistas conseguirán la mayoría de los votos, con la ultraderecha de Giorgia Meloni al frente. Escuchar la página Escuchar la página

Italia acude este domingo a las urnas para renovar el Parlamento, en unas elecciones anticipadas que pondrán fin a la etapa del tecnócrata Mario Draghi como primer ministro.

Casi 51 millones de italianos están llamados a votar mañana en una jornada electoral que comenzará a las 07:00 horas y terminará a las 23:00 horas.

En estas elecciones se elegirán a 600 parlamentarios (400 diputados y 200 senadores) frente a los 945 actuales (630 y 315) tras una reforma aprobada en referéndum.

Si se cumplen los pronósticos de los sondeos, los partidos derechistas conseguirán la mayoría de los votos, con la ultraderechista Giorgia Meloni al frente.

Meloni encabeza el partido Hermanos de Italia, y se mantiene fiel a mensajes en contra de la inmigración o en favor de la familia tradicional.

Matteo Salvini, líder del partido político ultraderechista Liga, es el segundo gran protagonista de la alianza de derechas y aspira a entrar de nuevo en el Gobierno, como ya lo hizo en una etapa anterior en la que ejerció de ministro del Interior e hizo gala de su doctrina de "puertos cerrado" para los migrantes que intentaban alcanzar las costas italianas.

El tercero en discordia en esta alianza de derechas es Berlusconi, que al frente de Forza Italia, aparentemente inmune a escándalos que van en los últimos años desde los delitos económicos hasta potenciales abusos en sus controvertidas fiestas.

El frente de izquierdas, por otro lado, lo forman los partidos Europa Verde, Izquierda Italiana y Compromiso Cívico. El ex primer ministro Enrico Letta intentó aunar fuerzas izquierdistas en torno al Partido Democrático (PD), pero la iniciativa no se llevó adelante, tras no lograr un acuerdo entre los partidos. Este último partido aspira a superar el 20 por ciento de los votos, pero no podría bastarle para tener opciones de gobierno.

Por detrás se sitúan el Movimiento 5 Estrellas (M5S), liderado por el ex primer ministro Giuseppe Conte y que ya dejó claro desde un inicio que iría por libre.