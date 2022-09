Al menos 19 muertos y 27 heridos en un "ataque suicida" en un centro educativo de Kabul

Euskaraz irakurri: Gutxienez 19 hildako eta 27 zauritu Kabulgo ikastetxe batean izandako "eraso suizidan"

Al menos 19 personas han muerto y otras 27 han resultados heridas como resultado de una explosión en un centro educativo en la ciudad afgana de Kabul, según han informado fuentes policiales, quienes consideran el ataque un "ataque suicida".

El incidente ha tenido lugar en la zona de Zona de Dasht e Barchi, en el oeste de la capital afgana, según ha informado el Ministerio del Interior afgano y ha recogido la cadena Tolo News.

"Un centro educativo llamado 'Kaj' en el distrito 13 de la ciudad de Kabul, que estaba realizando el examen de ingreso este viernes, ha sido atacado. Lamentablemente, la información preliminar muestra que 19 personas perdieron la vida y otras 27 resultaron heridas", ha detallado el portavoz de la Policía de Kabul, Khalid Zadran, en Twitter.

Muchos de los residentes en el área de la escuela donde se ha producido la explosión son Hazara, una minoría étnica mayoritariamente chií que anteriormente ha sido blanco de ataques del ultraderechista Estado Islámico y otros grupos.

"Se condenan enérgicamente los ataques contra objetivos civiles que demuestren la brutalidad del enemigo", ha añadido el portavoz de la Policía.

