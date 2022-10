Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless, Premio Nobel de Química 2022

Euskaraz irakurri: Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal eta K. Barry Sharpless zientzialariek irabazi dute Kimikako Nobel Saria

Los científicos Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y K.Barry Sharpless son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de la química del clic, que ha permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer, ha anunciado la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

El premio de hoy es el último entre los galardones científicos de la ronda de los Nobel, tras haberse revelado el lunes el de Medicina y ayer, martes, el de Física. Los anuncios continuarán el jueves con el de Literatura, el viernes se conocerá el de la Paz y el lunes próximo el de Economía.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4