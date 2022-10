Internacional GUERRA EN UCRANIA Putin, tras el bombardeo contra Kiev: "Si continúan los actos terroristas, la respuesta será más dura" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 10/10/2022 12:50 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 12:52 (UTC+2) El presidente ruso ha acusado a Ucrania de llevar años realizando "actos terrorismo nuclear", entre los que ha citado los ataques a la central de Zaporiyia o en el Donbás. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado con una "dura respuesta" contra Ucrania si "continúa con sus actos de terrorismo", después de que el Ejército ruso haya llevado a cabo un "ataque masivo" contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades tras la explosión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta el país con la península de Crimea, anexionada en 2014.

Así, ha confirmado "un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance" contra diversos puntos de Ucrania y ha indicado que han sido llevados a cabo "a sugerencia del Ministerio de Defensa". Putin ha dicho que han alcanzado "instalaciones de energía, mandos militares e instalaciones de comunicaciones", ha detallado.

"Si continúan los intentos de llevar a cabo ataques terroristas contra nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y de una escala que corresponderá al nivel de las amenazas contra la Federación Rusa", ha dicho durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Acusa de "terrorismo nuclear" a Ucrania

Asimismo, ha tildado de "terrorismo nuclear" los ataques de las fuerzas ucranianas contra la central nuclear de Zaporiyia, bajo control de las tropas rusas, y ha denunciado que los servicios especiales ucranianos "han llevado a cabo tres ataques terroristas contra la central nuclear de Kursk, en Rusia".

Putin ha manifestado que estos "ataques" han provocado el corte de tres líneas de alto voltaje y ha defendido que "con las medidas adoptadas, el daño fue eliminado lo antes posible, sin que hubiera consecuencias graves", tal y como ha informado la agencia de noticias Interfax.

"El régimen de Kiev ha estado usando métodos terroristas desde hace mucho", ha subrayado, antes de acusar a Ucrania del "asesinato de figuras públicas, periodistas y científicos, tanto en Ucrania como en Rusia". "Hay ataques terroristas en el Donbás desde hace más de ocho años. Hay actos de terrorismo nuclear", ha manifestado.

Al menos ocho muertes

Las autoridades locales han confirmado hasta ahora la muerte de ocho personas por los ataques contra Kiev, mientras que cuatro han muerto en Sloviansk y otra ha muerto en Zaporiyia. Los bombardeos han alcanzado otras ciudades como Leópolis, Járkov, Yitomir y Dnipró.

Los ataques llegan horas después de que el presidente ruso acusara a los servicios secretos ucranianos del "atentado terrorista" perpetrado el sábado contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, que lo dejó parcialmente inutilizado y que se saldó con al menos tres muertos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha denunciado que "la capital está bajo ataque por parte de los terroristas rusos". "Los proyectiles han impactado contra objetos en el centro de la ciudad. La alerta aérea y por lo tanto la amenaza continúan", ha resaltado. "Pido a todos los residentes de la capital: Permanezcan en los refugios durante la alarma. Si no hay necesidad urgente, es mejor no salir hoy a la ciudad. Pido también a los residentes de los suburbios que no acudan a la capital. Las calles centrales de Kiev han sido bloqueadas por las autoridades, los servicios de rescate están trabajando", ha zanjado.

Esta es la primera vez que la capital ucraniana es bombardeada desde el pasado mes de junio.