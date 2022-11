Vuelve a ondear la bandera ucraniana en Jersón tras la retirada rusa

Euskaraz irakurri: Ukrainako bandera jarri dute berriro Khersonen, Errusiak atzera egin ondoren

Las tropas ucranianas han entrado este viernes en la ciudad sureña de Jersón, donde ha vuelto a ondear la bandera azul y amarilla poco después de que el Ejército ruso completara su retirada de la margen derecha del río Dniéper.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que es un día "histórico". "Regresamos a Jersón. A partir de ahora nuestros defensores estarán en las afueras de la ciudad", ha indicado, según ha recogido la agencia de noticias estatal UNIAN.

"Haga lo que haga Rusia, Ucrania ganará", ha escrito en Twitter el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Kiev ha abandonado así el escepticismo inicial con el que recibió hace dos días la noticia sobre la retirada rusa y ha clamado victoria en Jersón, la mayor que ha tenido en casi nueve meses de la intervención militar rusa.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX