Internacional La mano de Irulegi Medios internacionales se hacen eco del hallazgo de Irulegi E. G. | EITB Media Publicado: 15/11/2022 11:27 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 11:27 (UTC+1) La noticia del texto más antiguo jamás hallado en lengua vascónica ha llegado hasta los Emiratos Árabes Unidos, donde la web Sharjah24 le ha dedicado un artículo. También lo cuentan medios de Brasil y Portugal, como "Correio Braziliense" o CNN Portugal.

Pantallazo de la web de Emiratos Árabes, Sharjah24, donde se recoge la noticia. sharjah24.ae Whatsapp

Desde que la Sociedad de Ciencias Aranzadi diera a conocer ayer el hallazgo de texto más antiguo escrito en lengua vascónica en el Valle de Aranguren (Navarra), la ya famosa mano de Irulegi acapara titulares en todos los medios de Euskal Herria y es tema de conversación en las redes sociales. Aunque menor, el descubrimiento también ha tenido su alcance en España y Francia. No obstante, resulta curioso descubrir que la noticia ha viajado aún más, hasta Emiratos Árabes Unidos o Brasil, entre otras.

La web Sharjah24, un portal de noticias online de uno de los sietes emiratos árabes, recoge los pormenores del hallazgo y acompaña el artículo con el vídeo facilitado por Aranzadi. "Hallado en España el texto más antiguo escrito en vasco" ("Oldest known text in ancient Basque discovered in Spain"), reza el titular de la noticia redactada en inglés. El texto también ha sido compartido en sus redes sociales:

En Brasil, el diario "Correio Braziliense", con sede en Brasilia, publica un artículo algo más largo, y acompaña la información con fotografía de la mano de bronce. En un texto escrito en portugués, afirma que se trata de escrito más antiguo del "euskera" y que ha sido encontrado en Navarra, "confirmado", añade ("Texto basco mais antigo já conhecido é encontrado em Navarra; confira").

Además, ha difundido la noticia con los casi 900 000 seguidores de su cuenta de Twitter:

O objeto do século I a.C, abriga o texto em língua basca mais antigo já conhecido.https://t.co/W8o8Y8ShJm — Correio Braziliense (@correio) November 14, 2022

El diario brasileño no es el único en hacerse eco de la noticia en esta lengua. El canal de CNN en territorio luso (CNN Portugal) ha dedicado una extensa noticia en su web, que ilustra con varias fotos del hallazgo y el tuit publicado por la presidenta de Navarra, María Chivite. Según destaca, el texto más primitivo escrito en "vasco antiguo" ha sido encontrado en "el norte de España" (Descoberto no norte de Espanha texto mais velho em 'basco antigo' conhecido até agora).

En el tuit publicado sobre la noticia concretan que la mano de Irulegi fue localizada entre los restos del castillo de Irulegui, al sureste de Pamplona:

Mão em bronze do século I antes de Cristo (a.C.) foi encontrada em junho de 2021 sob as ruínas de um castelo em Irulegui, a sudeste de Pamplona https://t.co/U8KuM1mjRz — CNN Portugal (@cnnportugal) November 15, 2022

El portal de noticias Time.news, por último, recoge los detalles del hallazgo, en una información a la que añade un vídeo, varias imágenes así como las declaraciones de los responsables de Aranzadi y el Gobierno Foral.