Internacional Argentina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por corrupción M. D. | EITB Media Publicado: 06/12/2022 21:57 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2022 22:15 (UTC+1) La vicepresidenta de Argentina no ingresará en prisión mientras siga en el cargo. Ha sido condenada por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato y el de Néstor Kirchner.

Euskaraz irakurri: Sei urteko kartzela eta biziarteko gaitasungabetzearekin zigortu dute Cristina Fernandez ustelkeriagatik

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a 6 años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales durante la presidencia de su difundo marido, Néstor Kirchner, y ella misma, entre 2003 y 2015.

En la sentencia del juicio, iniciado en mayo de 2019 y muy cuestionado en la izquierda por las pruebas usadas contra la expresidenta, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires también ha condenado a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, Fernández de Kirchner no entrará en prisión, pues tiene fueros como presidenta. Además, la sentencia no es firme, y aún puede ser apelada en otras instancias. La vicepresidenta, incluso, podría ser candidata en las próximas elecciones, si no se resuelve el posible recurso.