Putin ordena un alto el fuego de 36 horas por la Navidad ortodoxa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha ordenado hoy un alto el fuego de 36 horas a partir de las 12:00 horas de Moscú (09.00 GMT) de mañana viernes a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, ha informado el Kremlin.

Según la nota de la Presidencia rusa, la decisión del jefe del Estado es en repuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kiril, de establecer una tregua de Navidad, que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero.

"Debido a que en la zona de acciones militares vive un gran número de ciudadanos ortodoxos, llamamos a la parte ucraniana a declarar un régimen de alto el fuego para permitirle acudir a los templos la víspera de Navidad y el día de Navidad", señala el comunicado oficial.

Horas antes, Kiril había pedido una tregua para que los fieles pudiesen celebrar la Navidad.

Es la primera vez que el presidente ruso dispone un alto el fuego en todos los frentes desde que lanzó el 24 de febrero pasado su campaña militar en Ucrania con el objetivo de "desnazificar y desmilitarizar" el vecino país.

El llamamiento de Kiril y el posterior alto el fuego no han tenido buena acogida en Kiev: "La declaración de la IOR sobre una 'tregua de navideña' es una trampa cínica y un elemento de propaganda", ha escrito en Twitter el asesor de la Presidencia ucraniana Mijailo Podolyak.

Para más tarde añadir que "Ucrania no ataca territorio extranjero y no mata civiles. Como hace Rusia". "La Federación rusa debe abandonar los territorios ocupados; solo entonces tendrá una tregua temporal. Guárdate la hipocresía para ti", le ha dicho a Putin.

