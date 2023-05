Zelenski confirma la toma de la ciudad ucraniana de Bajmut por parte de Wagner y el Ejército ruso

Internacional -

Guerra en Ucrania

El presidente ucraniano ha restado importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada y que sus edificios han sido "destruidos". Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha felicitado a su Ejército y al grupo de mercenarios ruso Wagner.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 21/05/2023 09:23 (UTC+2)

última actualización: 21/05/2023 09:50 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Wagner taldeak eta Errusiako Armadak Bakhmut hartu dutela baieztatu du Zelenskik

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho este domingo que cree que Bajmut ya "no" está en poder de Ucrania, pero sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".

Zelenski ha hecho esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima y al ser preguntado por la prensa si Bajmut seguía en manos ucranianas.

"Creo que no", ha respondido Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, ha añadido: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".

Zelenski ha expresado su agradecimiento a los soldados ucranianos que han luchado contra las tropas rusas durante ocho meses en la ciudad de Bajmut, que antes de la guerra tenía unos 80.000 habitantes y está a unos 55 kilómetros de la capital de la región de Donetsk.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado este domingo al Ejército y al grupo de mercenarios ruso Wagner por la toma de Bajmut. Putin también ha elogiado el apoyo brindado y la cobertura de flancos realizada por las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia a los grupos de asalto de Wagner, y ha anunciado condecoraciones para aquellos que "hayan sobresalido", según el servicio de prensa del Kremlin citado por la cadena rusa RBK.

El Ministerio de Defensa de Rusia también ha informado oficialmente de la toma de Bajmut.

El jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ya había adelantado este sábado que Bajmut, uno de los frentes más importantes de la guerra en Ucrania, había sido conquistada por las fuerzas rusas en una declaración inmediatamente desmentida por el Ejército ucraniano.