Detenciones y fuertes medidas de seguridad en Hong Kong en el 34º aniversario de la masacre de Tiananmén

La seguridad se ha reforzado considerablemente en Hong Kong, con el despliegue de hasta 6000 agentes de policía, incluidos agentes antidisturbios y antiterroristas.

publicado: 04/06/2023 08:54 (UTC+2)

última actualización: 04/06/2023 09:35 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Hainbat atxilotu eta segurtasun neurri bereziak Hong Kongen, Tiananmengo sarraskiaren 34. urteurrenean

La policía de Hong Kong ha detenido a ocho personas en las últimas horas, cuatro de ellas por "alteración del orden público, intencionalidad sediciosa y actitud tumultuosa", mientras las autoridades reforzaban la seguridad de cara al 34º aniversario de la masacre de 1989 que tuvo lugar en la plaza de Tiananmén, cuando las fuerzas armadas locales entraron con tanques para disolver una protesta pacífica impulsada por estudiantes, que reclamaban un cambio de régimen político.

A pesar de las advertencias, algunas personas, entre ellas algunos propietarios de librerías, han conmemorado en silencio este 4 de junio en Hong Kong. Además, a lo largo del día de hoy también hay convocadas protestas en ciudades como Londres, Nueva York, Berlín y Taipéi, que mantienen vivo el recuerdo de aquella sangrienta represión de las tropas chinas contra manifestantes. Se esperan actos conmemorativos en al menos 30 lugares de Norteamérica, Europa y Asia. En Taiwán, única parte del mundo de habla china donde el aniversario puede conmemorarse libre y abiertamente, los activistas celebrarán un acto conmemorativo en la Plaza de la Libertad.

Como cada año, un grupo de manifestantes ha conmemorado la lucha por la libertad en Hong Kong, si bien la ley local no permite protestas contra el Partido Comunista. Entre ellos estaba el artista Sanmu Chan, que coreó varias proclamas para no olvidar lo ocurrido. "No olvidemos el 4 de junio. Gente de Hong Kong, ¡no tengan miedo de ellos!", dijo mientras la policía se lo llevaba arrestado el sábado por la noche.

Así, la seguridad se ha reforzado considerablemente en Hong Kong, con el despliegue de hasta 6000 agentes de policía, incluidos agentes antidisturbios y antiterroristas. La policía, asegura que estas ocho personas han sido detenidos por "cometer actos ilegales". Por su parte, los activistas de Hong Kong afirman que esta actuación policial forma parte de una política sistemática de China para acabar con la disidencia. En este contexto, altos funcionarios han advertido a la población de que respeten la ley.

"La policía está muy preocupada porque algunas personas intentan incitar y provocar a otras a cometer actos ilegales que ponen en peligro la seguridad internacional, el orden público y la seguridad pública", ha subrayado la policía local de Hong Kong en un comunicado. En Pekín, la plaza de Tiananmén se ha podido observar repleta de turistas que tomaban fotografías bajo la atenta mirada de la policía.

"Aunque han pasado 34 años, para nosotros, familiares de los asesinados, el dolor de perder a nuestros seres queridos en aquella noche nos ha atormentado hasta el día de hoy", han afirmado los familiares en una declaración hecha pública por la organización de derechos humanos Human Rightsin China, con sede en Nueva York.