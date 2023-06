Internacional -

La comisión que investiga el 'Partygate' concluye que Boris Johnson mintió deliberadamente al Parlamento

Este nuevo informe ha analizado las versiones que dio Johnson ante la Cámara, y ha concluido que no solo no dijo la verdad sino que lo hizo a sabiendas. El ex primer ministro conservador ha calificado de "basura y mentira" el informe.

Agencias | EITB Media

publicado: 15/06/2023 11:02 (UTC+2)

última actualización: 15/06/2023 11:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Johnsonek nahita esan zuen gezurra Parlamentuan, 'Partygate' auzia ikertu duen batzordearen arabera

La comisión parlamentaria que ha examinado las versiones del ex primer ministro Boris Johnson sobre las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia —conocido como Partygate— ha concluido que el antiguo líder tory mintió "en varias ocasiones y a sabiendas" ante la Cámara de los Comunes. El Comité de Privilegios abrió en junio de 2022 su propia investigación sobre un escándalo y que ya había derivado en reprimendas tanto de la Policía como de un informe independiente encargado por el Gobierno, en virtud del cual quedó claro que Johnson y su equipo habían incumplido la normativa en vigor. Esta nueva auditoría se ha centrado específicamente en las versiones ofrecidas por Johnson ante el Parlamento, para determinar si engañó a los diputados, aunque fuese de forma inconsciente. La comisión, encabezada por la laborista Harriet Harman, ha concluido no solo que no dijo la verdad sino que lo hizo de forma deliberada, algo que siempre había negado el propio Johnson, según la BBC. El informe también plantea que el antiguo dirigente conservador sea apartado de la Cámara de los Comunes durante tres meses, aunque las conclusiones llegan ya días después de que el ex primer ministro dimitiese como diputado (lo hizo el pasado viernes), paso que dio al recibir los primeros borradores. En su salida, Johnson cargó duramente contra el comité, tachándolo de parcial y denunciando que sólo quería expulsarlo de la Cámara de los Comunes. Ahora, el grupo encabezado por Harman determina también que incurrió en "intimidación" en sus esfuerzos por defenderse. Johnson: "Eso es basura, una mentira" El exlíder conservador no ha tardado en reaccionar, y ha calificado de "basura" el informe. "Es un día espantoso para los diputados y la democracia", ha añadido. "El comité dice que engañé deliberadamente a la Cámara y que cuando hablé estaba ocultando conscientemente a la Cámara mi conocimiento de hechos ilícitos. Eso es basura. Es una mentira. Para alcanzar esta conclusión enloquecida, el comité se ve obligado a decir una serie de cosas que son absurdas o que los hechos contradicen", ha dicho Johnson . En un comunicado, el ex jefe de Gobierno conservador considera que hoy es "un día espantoso para los diputados y la democracia" y ha asegurado que ningún parlamentario está "a salvo de una vendetta".

