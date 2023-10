Israel recupera el control de la mayoría de lugares tomados por Hamás tras un fuerte contraataque

Internacional -

Aún hay combates entre el Ejército y milicianos palestinos en ocho puntos al sur de Israel, y por el norte, Hizbulá ha reivindicado un ataque con mortero y misiles. Se confirman más de 300 muertes israelíes y 256 palestinas.

Las tropas israelíes han recuperado esta noche, dentro de la operación "Espadas de hierro", el control de 29 lugares dentro de Israel que fueron tomados este sábado por Hamás, pero siguen los combates contra milicianos de este grupo todavía en ocho puntos, ha confirmado hoy el portavoz del Ejército israelí, Richard Hecht.

Entre los lugares donde se mantienen enfrentamientos destacan la ciudad de Sderot y Beeri, donde la situación en términos de víctimas es crítica, así como la base militar en el distrito sur del Comando Central.

En esos lugares, Israel ha rescatado a los israelíes que eran rehenes de Hamás en las zona liberadas, aunque no ha facilitado cifras; mientras medio centenar de personas, "soldados, pero también civiles, incluyendo niños y abuelos", permanecen secuestradas por el grupo dentro de Gaza, ha indicado Hecht.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el domingo para tratar "la situación en Oriente Medio"

El portavoz también informó de que el Ejército va a evacuar a todas las comunidades israelíes colindantes con Gaza "por seguridad", lo que hace prever que todavía se espera un ataque a mayor escala sobre la Franja, que Israel ha bombardeado por aire repetidamente y con intensidad durante la noche.

Bombardeo

Según ha indicado, la aviación israelí ha atacado durante la noche 426 objetivos de Hamás, que incluyen bases militares, almacenes de armas, lanzaderas de cohetes y túneles.

"El ataque aéreo sigue en marcha. Va a llevar tiempo", ha señalado sobre la duración de esta guerra, sobre la que no se descarta "una incursión terrestre dentro de Gaza", aunque ha aclarado que ahora no es aún el momento porque no se dan las condiciones.

Ataque de Hizbulá

El Ejército israelí también ha bombardeado con drones infraestructuras de la milicia chií libanesa Hizbulá en el sur de Líbano, en el área disputada de las Granjas de Cheba, después de que ese grupo lanzara varios morteros hacia Israel.

300 israelíes y 313 palestinos muertos

Al menos 313 personas han muerto, entre ellas 20 niños, y alrededor de 2.000 han sido atendidas por diferentes lesiones en los hospitales de la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en represalia por la ofensiva de las milicias palestinas de este sábado.

Entre los heridos hay "decenas de casos graves y críticos en quirófanos y cuidados intensivos" por lo que siguen trabajando los equipos médicos.

La comunidad internacional se posiciona ante la guerra abierta entre Palestina e Israel

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha acusado a las fuerzas israelíes de haber atacado deliberadamente a personal médico y hospitales, causando tres muertos entre trabajadores de la salud, hiriendo a otros tres y destruyendo cinco ambulancias.

Por la parte israelí, más de 300 ciudadanos han muerto como consecuencia del ataque llevado a cabo el sábado desde la Franja de Gaza.

La cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, dada la gravedad de algunos de los heridos, cuyo número asciende ya a casi 1.600.